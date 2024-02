Polônia diz que 'nenhum compromisso' é possível com Hungria e Eslováquia sobre apoio à Ucrânia

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse nesta segunda-feira (26) que "não há compromisso" possível em relação às reservas expressas pelos chefes dos governos húngaro e eslovaco sobre o apoio à Ucrânia contra a Rússia na Otan.

Donald Tusk se reunirá com seus homólogos húngaro e eslovaco, Viktor Orban e Robert Fico, em Praga, na terça-feira (27), a convite do primeiro-ministro tcheco Petr Fiala, que ocupa a presidência da aliança entre estes quatro países da Europa Central, conhecida como "Grupo de Visegrado".

Diferenças profundas foram acentuadas recentemente com relação ao apoio militar à Ucrânia. Viktor Orban bloqueou a ajuda crucial à Ucrânia por meses, antes de ceder no início de fevereiro, sob pressão de seus parceiros da União Europeia (UE), enquanto Robert Fico, o chefe de governo eslovaco, populista eleito em outubro de 2023, questionou a soberania da Ucrânia e pediu um acordo com a Rússia, prometendo cortar a ajuda militar a Kiev.