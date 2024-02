A resposta europeia à crise dos agricultores está longe de apaziguar a fúria dos agricultores

Em consequência, houve uma "invasão" de cereais ucranianos no bloco europeu, desencadeando assim protestos dos agricultores que reclamavam de concorrência desleal. A Polônia, Hungria e Eslováquia decidiram então proibir a importação de uma série de produtos ucranianos.

O frango, os ovos e o açúcar vindos da Ucrânia também têm prejudicado os produtores europeus. Nos últimos dias, agricultores poloneses começaram a bloquear alguns pontos de passagem na fronteira com a Ucrânia em protesto contra as importações do país.

Protestos no continente

Além de Bruxelas, os agricultores coltaram a se manifestar na França, na abertura do Salão de Agricultura, em Paris. Eles invadiram o local do evento e entraram em confronto com a polícia, pouco antes da visita do presidente francês Emmanuel Macron.

Nas últimas semanas, houve protestos agrícolas também na Alemanha, Itália, Romênia e Polônia. Em Madri, produtores rurais de toda a Espanha tocaram sinos e tambores, pedindo para a União Europeia flexibilizar a regulamentação e promover mudanças em sua Política Agrícola Comum.

A política ambiental do bloco europeu, as pressões sobre os preços e a concorrência nas importações preocupam o setor agrícola no continente, que também receia que o mercado europeu seja invadido pela carne bovina barata da América do Sul caso a União Europeia conclua o acordo de livre comércio com o Mercosul. Em Bruxelas, as organizações sindicais voltaram a pedir o fim definitivo das negociações comerciais entre os dois blocos.