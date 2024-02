Estações de metrô em Kharkiv são usadas como salas de aula na Ucrânia

Timour, de 9 anos, diz que gosta da "escola de metrô", que frequenta três vezes por semana. "Aqui é bom. A comida é boa, e as aulas também. Estou feliz porque estou com meus amigos, podemos conversar. Estudei na Alemanha, na Polônia, mas é melhor na Ucrânia", disse o menino.

Mais sociáveis

Professora da primeira série, Natalia Andrenko explica que, por conta da guerra, durante muito tempo as crianças não tiveram a oportunidade de se encontrar e conversar.

"Eles vêm com prazer, porque aqui estão com seus amigos. Não tem como substituir o contato humano. Além disso, é mais fácil para eles fazerem perguntas se não entenderem algo na aula", diz a professora.

Ela notou a diferença no comportamento dos alunos desde que a escola alternativa abriu as portas. "As crianças estão felizes de vir aqui. No início do ano, eram mais fechadas, tímidas, e agora já estão mais sociáveis."

De acordo com a prefeitura, mais de 2.100 alunos do ensino fundamental e médio frequentam essas "escolas do metrô", ou seja, apenas 2% dos alunos da cidade. A prefeitura da cidade procura agora novos locais seguros para acolher os estudantes.