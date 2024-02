Jornalistas britânicos e americanos pedem que Israel libere acesso da imprensa internacional a Gaza

Mais de cem jornalistas mortos em Gaza

Hamza al-Dahdouh, Mustafa Thuraya são alguns jornalistas palestinos que morreram cobrindo a guerra em Gaza.

Organizações como Repórteres Sem Fronteiras e o Comitê para a Proteção dos Jornalistas denunciam o ataque deliberado a jornalistas.

"Aqui, temos quase dez sindicatos de jornalistas jordanianos mobilizados em prol dos jornalistas palestinos. Nós, na Jordânia, tivemos que fazê-lo, porque estamos muito próximos do conflito. Os repórteres palestinos documentam a realidade de Gaza sob escombros e numa situação terrivelmente complicada", diz Basil Okoor, editor-chefe de um canal de televisão local.

De acordo com o último relatório da Sociedade de Jornalistas de Imprensa Palestinos, publicado no início do ano, 102 jornalistas foram mortos na sequência dos bombardeios israelenses, ou quase 8,5% dos jornalistas em Gaza.

(Com RFI e AFP)