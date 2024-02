Fevereiro teve recorde de emissões de CO2 em toda a região amazônica, mostra observatório europeu

A constatação da ministra é reforçada pela diretora científica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), Ane Alencar. Em entrevista à AFP, ela declarou que "provavelmente esses incêndios foram iniciados por pessoas nas suas práticas agropecuárias ou na queima de pastagem para limpeza".

No entanto, a especialista considera que as mudanças no clima desempenham "um papel fundamental" nos incêndios. "A gente tem visto a Terra bater recordes e recordes de temperatura. Todo ano é o ano mais quente e isso tem uma sinergia com os fenômenos climáticos", disse Alencar.

É o caso de uma grave seca que castigou gravemente a Amazônia entre junho e novembro do ano passado, destaca o site da emissora FranceInfo. O fenômeno "afetou milhões de pessoas na região, resultou em enormes incêndios florestais, reduziu a quantidade de água nos rios e causou uma devastação catastrófica da fauna", sublinha o texto.

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil confirmou que os incêndios "são agravados pela estiagem prolongada, intensificada pela mudança do clima e por um dos El Niños mais fortes da história".

Recorde de emissões de CO2

Em um balanço divulgado na quarta-feira (28), o Copernicus mostrou que as emissões de CO2 também bateram recorde na região amazônica em fevereiro, em três países da região. O site do jornal Le Monde destaca os números apresentados pelo serviço europeu: até o último dia 27, foram emitidas 4,1 megatoneladas de dióxido de carbono pelo Brasil, 5,5 Mt pela Venezuela e 0,3 Mt pela Bolívia.