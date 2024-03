Em discurso no Congresso argentino, Milei deve apresentar metas do governo e aposta na polarização

Num cenário político inspirado no estilo dos presidentes norte-americanos, Javier Milei vai discursar no Parlamento, que classificou dias atrás como "um ninho de ratos", para pedir que os legisladores façam parte da mudança e não da "casta" política. O presidente argentino vai revelar o estado da administração herdada do ex-presidente Alberto Fernández, indiciado pela Justiça. Os opositores preparam-se para reagir e nas ruas são esperados panelaços.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

Na noite desta sexta-feira (1), o presidente Javier Milei vai abrir as sessões legislativas de 2024 do Congresso argentino. Em seu discurso, ele deverá antecipar os principais eixos do seu plano de governo e indicar o que pretende para o primeiro ano do seu mandato.