Músicas do repertório barroco brasileiro são apresentadas pela primeira vez em Paris

O grupo Americantiga Ensemble, criado e dirigido pelo maestro Ricardo Bernardes, se apresenta pela primeira vez em Paris com o concerto "Música Galante no Brasil Barroco". A apresentação nesta sexta-feira (1°) na igreja Nossa Senhora do Blancs-Manteaux, no bairro do Marais, no centro da capital, traz obras de compositores brasileiros do século 18.

A "Missa a Oito vozes e instrumentos" do organista luso-brasileiro André da Silva Gomes (1752-1844), que foi mestre de capela da Sé de São Paulo, é o grande destaque do concerto "Música Galante no Brasil Barroco". O programa inclui ainda outra música de André da Silva Gomes e obras do mineiro Manoel Dias de Oliveira (1738-1813) e de Bernardino José de Sena (1743-1810), que foi por 30 anos mestre de Capela em Paranaguá, no atual estado do Paraná.

Além de maestro, Ricardo Bernardes é pesquisador. Há mais de 30 anos, ele pesquisa composições do repertório barroco brasileiro, chamado de "música galante". "Do ponto de vista musicológico, de quem estuda, é errado dizer que é barroco porque já é estilo galante, que é um estilo intermediário entre o barroco e o clássico, que aí seria aquele estilo do Mozart, Haydn e do jovem Beethoven", ensina.