Obesidade em crianças e adolescentes quadruplicou nos últimos 30 anos

A obesidade afeta hoje mais de um bilhão de de pessoas em todo o mundo, incluindo crianças e adolescentes, segundo uma estimativa publicada poucos dias antes do Dia Mundial da Obesidade, comemorado no 4 de março, que mostra uma aceleração do problema nos países de baixa e média renda. Entre crianças e adolescentes, a obesidade quadruplicou entre 1990 e 2022, de acordo com a pesquisa.

Entre adultos a taxa duplicou no mesmo período, como indica este grande estudo publicado na revista médica britânica The Lancet e realizado em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Esta "epidemia" progrediu "mais rapidamente do que o previsto", de acordo com o professor Francesco Branca, diretor do departamento "Nutrição para a saúde e o desenvolvimento" da OMS, durante uma coletiva de imprensa. Ultrapassar o limiar de um bilhão de pessoas afetadas estava inicialmente previsto por volta de 2030, segundo o professor Majid Ezzati, do Imperial College London, um dos principais autores do estudo.