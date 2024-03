Surfe no Taiti: construção de torre para juízes gera polêmica às vésperas dos Jogos Olímpicos Paris 2024

O lugar já está acostumado a grandes eventos da liga Mundial de Surfe, para os quais é erguida uma torre removível, de madeira, de forma a evitar o impacto ambiental numa das praias mais famosas do mundo para esse esporte. Porém, segundo os organizadores, a estrutura temporária não está dentro das normas.

Uma posição rejeitada por organizações ecologistas e alguns moradores de Teahupoo que têm se reunido para protestar contra o impacto que a obra poderia ter no fundo do mar.

"Só porque eles querem ar condicionado e banheiros, essa nova construção vai destruir uma parte do coral. O risco é de um impacto forte no ecossistema marinho, que poderia estressar a vida marinha e espalhar doenças nos peixes", diz Matahy Drolet, surfista tahitiano que usou as redes socias para alertar sobre o problema. "Teahupoo é uma cidade de pescadores, que comem os seus próprios peixes. E por fim poderia até modificar a nossa onda e, no pior cenário, fazê-la desaparecer em poucos anos", acrescenta.

Em uma entrevista no fim de 2023 para falar do balanço da preparação dos Jogos, o diretor do Comitê Organizador, Tony Estanguet, disse que o projeto no Tahiti está mantido. "Nós respeitamos a decisão tomada pelas autoridades locais, o governo da Polinésia francesa, o Palácio do Eliseu, a população local, a Federação tahitiana de surfe e associações, com exceção de uma que continua a se opor a este projeto, senão globalmente todos os atores locais querem e apoiam a construção dessa nova torre para garantir perenemente e nas melhores condições de segurança esportiva, a organização das competições de surfe em Tehuopoo e Paris 2024 continua a se adaptar, em razão do que é decidido pelas autoridades locais. (...) Hoje as autoridades locais após terem avaliado várias opções decidiram continuar com o projeto", afirma Estanguet.

A nova torre para os Jogos Olímpicos é projetada em três andares, chegando a 14 metros de altura. Mas o projeto foi adaptado para ser mais leve e com fundações menos profundas. A estrutura precisa ter um padrão de segurança, sala climatizada para os juízes, energia elétrica, água canalizada para banheiros e cabos de internet de alta velocidade.

Essa é apenas uma das obras programadas, como explica Bárbara Martins-Nio, responsável pelas competições no Tahiti junto ao comitê Organizador Paris 2024. "Teremos uma passarela para pedestres que será refeita, teremos a chegada de água potável, fibra óptica, tratamento de águas usadas e a nova torre dos juízes. É toda uma série de obras perenes ou temporárias que vão ser implementadas para os Jogos", diz.