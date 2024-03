Berlim desconfia que Moscou tenta manipular debate alemão sobre entrega de armas à Ucrânia

Olaf Scholz prometeu uma investigação "completa" neste sábado (2), depois que supostas trocas de mensagens entre oficiais alemães sobre entregas de armas à Ucrânia foram vazadas na Rússia, com conteúdo extremamente embaraçoso para Berlim. Um porta-voz do Ministério da Defesa alemão ainda que não era possível confirmar a autenticidade da gravação, mas que o Escritório Federal de Contrainteligência Militar estava investigando o assunto e que todas as medidas necessárias seriam tomadas.

A informação é "um assunto muito sério e é por isso que agora está sendo investigada com muito cuidado, muito minuciosamente e rapidamente", declarou o chanceler alemão Olaf Scholz durante uma visita a Roma.

O ministério da Defesa alemão disse que estava examinando "se as comunicações ligadas à Força Aérea foram grampeadas". "A contraespionagem militar (BAMAD) tomou todas as medidas necessárias", disse uma porta-voz do ministério.