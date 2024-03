Cinco meses antes dos Jogos Olímpicos Paris 2024, a Vila dos Atletas é entregue aos organizadores

No prazo

"Nós deveríamos recuperar o local a partir de 1° de março de 2024. Estamos no dia 29 de fevereiro, portanto na véspera, recebendo a chave da Vila dos Atletas. É uma grande emoção para nós, porque sabemos que será o coração desses Jogos", disse o presidente do Comitê Organizador Paris 2024, Tony Estanguet.

Ex- atleta de canoagem, ele explica que é essa convivência que faz de uma competição olímpica um evento especial. "Para um atleta que vem dos quatro cantos do mundo os Jogos Olímpicos marcam uma vida, os Jogos Paralímpicos marcam uma carreira, e a experiência que vivemos dentro da Vila dos atletas é que faz a diferença de todas as outras competições internacionais", observa. "Certamente esse lugar será muito importante, vamos receber o mundo aqui nesses 50 hectares e estamos muito orgulhosos do resultado. Os atletas vão estar nas melhores condições", avalia.

O orçamento foi calculado em € 4,5 bilhões. Os apartamentos só não são equipados com cozinhas, já que os atletas terão acesso durante 24 horas a um restaurante gigantesco, com capacidade para 3.200 lugares, onde serão servidas 40.000 refeições por dia.

A Vila Olímpica foi construída em sete anos e levou em conta os desafios climáticos, com a escolha de materiais orgânicos e reaproveitamento da água.

Outra novidade são equipamentos em forma de um grande guarda-sol, que captam a poluição e devolvem ar limpo sobre os atletas, que também poderão contar com piso refrescante nos apartamentos, para atenuar o calor do mês de julho na França. O estrado das camas é feito em papelão, como nos Jogos de Tóquio.