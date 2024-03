Negociadores estão no Cairo para retomar discussões sobre uma trégua nos combates na Faixa de Gaza

As negociações para uma trégua nos combates na Faixa de Gaza devem ser retomadas neste domingo (3), no Cairo, sob forte pressão internacional. A fome ameaça a população do território palestino, após quase cinco meses de conflito entre Israel e o Hamas.

Uma delegação do grupo palestino Hamas chegou esta manhã ao Egito e deve dar uma resposta oficial à proposta formulada pelos países mediadores e pelos negociadores israelenses, no fim de janeiro.

Uma autoridade americana garantiu que um acordo de cessar-fogo está "sobre a mesa". A proposta incluiria, numa "primeira fase", uma pausa de seis semanas nos combates e a libertação de 42 reféns detidos em Gaza, em troca de palestinos presos por Israel.