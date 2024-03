'Uma guerra homofóbica': entenda porque 31 países africanos criminalizaram comunidade LGBTQIA+

Na África, esses países não são exceção: a Anistia Internacional denunciou uma "guerra legal homofóbica". Embora alguns países tenham recentemente descriminalizado a homossexualidade, como Botsuana (2021), Gabão (2020) e Angola (2019), um total de 31 dos 54 países punem a homossexualidade, quatro deles com pena de morte. No continente, apenas a África do Sul, pioneira nesse campo, autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo desde 2006.

Crescente sentimento homofóbico

Esse arsenal legal é acompanhado por repetidas campanhas de ódio e retórica homofóbica. No Burundi, por exemplo, em dezembro de 2023, o presidente Evariste Ndayishimiye pediu o "apedrejamento" de casais gays que, em sua opinião, haviam "escolhido o demônio" e atrairiam uma "maldição" nacional com o casamento para todos, uma "prática abominável".

"Pessoalmente, acho que se virmos esse tipo de gente no Burundi, deveríamos colocá-los em um estádio e apedrejá-los até a morte. E não seria um pecado para aqueles que o fazem", declarou o chefe de estado desse país predominantemente católico, que já havia pedido que os homossexuais fossem "banidos" e "tratados como párias".

A violência, tanto verbal quanto física, contra pessoas LGBTQIA+ no continente tem sido amplamente documentada. Em Camarões, pessoas suspeitas de homossexualidade são arbitrariamente presas, espancadas ou ameaçadas, de acordo com a Human Rights Watch. No Senegal, o corpo de um homem supostamente gay foi exumado e queimado em outubro passado. Por fim, de acordo com um relatório da ONU de 2020, alguns são até vítimas de estupro "corretivo", violência sexual cometida para supostos fins de "conversão", principalmente na Nigéria, no Quênia e na África do Sul.

Vítimas de chantagem e extorsão, perseguidos e às vezes até assassinados, os homossexuais ugandenses estão passando por um verdadeiro calvário desde que a lei foi aprovada. "Todos os dias, alguém é atacado, alguém é maltratado, alguém é expulso de casa ou perde o emprego, simplesmente por ser quem é, e uma organização que o apoiava fecha as portas porque não pode continuar a sobreviver", diz Isaac Mugisha, ativista LGBTQIA+ e chefe de segurança do Uganda Key Populations Consortium. "As pessoas estão tentando ao máximo fugir do país porque a lei é dura e as pessoas que são conhecidas como gays, e cujas áreas de residência são conhecidas como alvo, têm que se esconder."