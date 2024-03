Roman Polanski, 90 anos, volta a ser julgado por questionar veracidade de acusações de agressão

A atriz francesa Adèle Haenel abandonou indignada a cerimônia do prêmio César francês, que o premiou na categoria de melhor diretor por seu filme "O oficial e o espião".

Esse incidente tornou-se um dos símbolos da luta contra as agressões sexuais no mundo do cinema, que tomou força nos últimos meses com as acusações de várias mulheres contra o ator Gérard Depardieu.

O julgamento por difamação também coincide com a polêmica aberta pelas acusações da atriz Judith Godrèche contra os diretores Benoît Jacquot e Jacques Doillon por estupro quando era menor.

No final de fevereiro, a atriz denunciou o "tráfico de meninas" no cinema, durante a última cerimônia do prêmio César, dominada pelas acusações de violência sexual.