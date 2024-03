Prévias americanas: 16 estados vão às urnas nesta terça para decidir quem concorrerá à Casa Branca

No lado Republicano, eleitores decidem entre Donald Trump, que recebeu ontem o sinal verde da Corte Suprema para ser candidato, e Nikki Haley.

Para garantir a nomeação, do lado republicano, são necessários os votos de 1.215 delegados, ou metade do total de 2.429 que nomearão o candidato presidencial do Partido Republicano, na convenção de julho. Trump tem atualmente 247, Nikki Haley 24. Estão em jogo nesta terça-feira, os votos de 874 delegados. O suficiente para oferecer ao magnata uma vantagem quase intransponível. Sua equipe de campanha prevê que ele conquistará 773 delegados na superterça e será matematicamente imbatível.

Já os democratas votam a confirmação da candidatura de Joe Biden à reeleição, embora seu único concorrente, o deputado democrata Dean Phillips, de Minnesota, siga figurando nas cédulas.

O Partido Democrata tem 3.934 delegados em jogo, mas o princípio é o mesmo. Joe Biden deverá atingir 1968. Ele já conquistou 206 delegados.

Superterça

A rodada deste 5 de março das eleições prévias americanas é conhecida como superterça, porque é o dia em que a maioria dos estados vão às urnas ao mesmo tempo.