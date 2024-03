UE chega a acordo sobre diminuição de embalagens descartáveis e obrigatoriedade de reciclagem de plástico

Leia tambémJornais fazem mapa de contaminação por "poluentes eternos" e revelam poluição massiva da Europa

Eliminação de poluentes eternos

Embora Bruxelas tenha inicialmente estabelecido metas para embalagens reutilizáveis ??para bebidas e alimentos para levar, estas metas vinculativas desapareceram do acordo final, em favor de uma simples obrigação de aceitar recipientes trazidos pelos clientes.

"Concretamente, na vida real, as obrigações de reutilização para "take away" significam que você leva seus recipientes para o restaurante, o que é honestamente impraticável", explica Pascal Canfin, eurodeputado francês do grupo dos liberais, presidente da comissão do Ambiente no Parlamento Europeu.

Por outro lado, insiste numa "vitória" dos eurodeputados: a proibição a partir de 2026 da adição intencional de compostos como PFAS às embalagens de alimentos.

Estes componentes químicos são onipresentes (caixas de pizza, embalagens de pipoca de micro-ondas, etc.), apesar dos alertas de cientistas sobre seus efeitos nocivos.