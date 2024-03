Em tom de campanha, Joe Biden promete restaurar direito ao aborto e garantir ajuda à Gaza

Com a intenção de se posicionar como o candidato defensor do direito ao aborto, Biden prometeu restaurar a prerrogativa legal Roe vs. Wade e transformá-la em lei, caso tenha o apoio do Congresso.

Em um recinto repleto de mulheres, as legisladoras democratas, vestidas de branco como símbolo do direito do voto feminino, Biden confrontou os membros da Suprema Corte.

"E com todo o respeito aos magistrados", disse fazendo uma alusão à decisão da corte sobre o aborto, "as mulheres não estão sem poder eleitoral ou político, e vocês estão prestes a perceber o quanto estão errados sobre isso", completou.

Imigração

Sobre a principal preocupação do eleitor americano hoje, a imigração, Biden disse que não irá diminuir nenhum imigrante, como fez Donald Trump, dizendo que eles envenenam o sangue da nação.

O presidente admitiu que há uma crise na fronteira, e voltou a pedir aos legisladores republicanos que aprovem o projeto de reforma da lei migratória. "Façamos a lei!", clamou!