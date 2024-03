Divergências quanto a acordo Mercosul/União Europeia não impedem reaproximação entre Brasil e França

Um deles é a busca por autonomia, num mundo polarizado pelas potências China e Estados Unidos, o que faz com que o Brasil seja interessante para a França, assim como o país europeu pode fazer diferença nas pretensões brasileiras.

"A França busca construir autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos. Lula também, no fundo, tende a buscar um espaço de autonomia. Nesse sentido, o Brasil talvez seja um parceiro do sul global mais confiável, haja vista que a Índia está virando cada vez mais uma democracia relativa, para não dizer uma autocracia étnica centrada na população hindu, e a África do Sul está muito mais alinhada aos interesses de China e Rússia, ainda que tenha ali uma postura bastante crítica em relação, por exemplo, ao que vem se passando em Israel contra Gaza", avaliou à RFI o especialista Vinícius Rodrigues Vieira, professor da FAAP e FGV.

"Então nós temos no Brasil o melhor parceiro possível para Macron no sul global, e no norte global Lula também tem, mais do que em Olaf Scholz (chefe de governo da Alemanha), uma parceria forte com Macron, até mesmo em função das afinidades culturais entre Brasil e França, vínculos históricos, no campo das artes, das ciências, das comunicações", concluiu Vieira.

Faixa de Gaza

Além de acordos e compromissos de cooperação em várias áreas, resta expectativa também em torno de algum comentário comum sobre os ataques em Gaza, visto a resolução aprovada com apoio da França por um cessar-fogo na região, ainda que seja claro que a postura brasileira em defesa dos palestinos tenha sido mais categórica até aqui.

"Em relação à Faixa de Gaza, vale lembrar que a França está entre um dos 14 países que votaram a favor dessa resolução exigindo um cessar-fogo na região. Então esse é um posicionamento que talvez Macron e Lula vão poder tratar também aqui nessa visita", disse Cairo Junqueira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e pesquisador do Observatório de Regionalismo (ODR).