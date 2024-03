Sul da Europa pode deixar de produzir vinhos de qualidade devido às mudanças climáticas, diz estudo

O estudo conclui que existe um risco "substancial" de perda de capacidade de produzir vinho de forma rentável para as atuais regiões produtoras. Dependendo do nível de aquecimento, 49 a 70% das regiões perderiam esta capacidade.

De acordo com a pesquisa, 90% das regiões vinícolas do sul da Europa e da Califórnia, nos Estados Unidos estão nessa situação.

O aumento das temperaturas terá impacto no sabor e na acidez das uvas e também no teor alcoólico. Se o aquecimento global continuar e ultrapassar os dois graus, de acordo com os pesquisadores haverá vencedores e perdedores.

Os viticultores gregos, italianos e espanhóis vão sair perdendo, já que o vinho que produzem deve perder qualidade e seu rendimento deve se deteriorar.

Este impacto já pode inclusive ser observado. Atualmente, as colheitas são realizadas de duas a três semanas mais cedo do que há 40 anos.

"Ainda podemos fazer vinho em quase qualquer lugar (fazemos em climas tropicais, no Taiti, na Índia, etc.), mas aqui procuramos vinhos de qualidade com rendimentos economicamente rentáveis", explica Cornelis van Leeuwen, professor de viticultura da Bordeaux Science Agro, à AFP.