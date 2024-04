PSG empata em casa com Le Havre (3-3) e título do Francês é adiado

Mas além de prolongar a espera pelo que parece ser uma conquista inevitável do título, o empate diante do 15º colocado da tabela, e depois de estar perdendo por 3 a 1, não é o melhor dos incentivos para encarar com otimismo o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Borussia Dortmund, na Alemanha.

Os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique tiveram que correr contra um prejuízo maior durante quase todo o jogo, embora tenham mostrado personalidade antes do confronto da Champions com o jogo de volta marcado para 7 de maio.

O resultado foi pelo menos melhor do que o obtido pelo seu próximo adversário: o Dortmund foi goleado horas antes pelo Leipzig (4-1).

- "Somos campeões" -

"Somos campeões, haja festa ou não, não me importa, somos campeões da liga, não há dúvida. São 29 gols de vantagem no saldo em relação ao segundo colocado. Já me sinto campeão, mesmo se não somarmos mais pontos seremos campeões", afirmou Luis Enrique na coletiva de imprensa após o jogo.

"Vamos tentar estar na final da Liga dos Campeões, esse é o nosso objetivo, para o qual vamos dedicar todo o nosso empenhoo, todo o nosso esforço, e acho que a equipe está no melhor momento da temporada sem dúvida", acrescentou.