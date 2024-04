Terremoto de magnitude 7,2 atinge Taiwan provocando sete mortes e deixando centenas de feridos

Um terremoto de magnitude 7,2 sacudiu Taiwan nesta quarta-feira (3). Foi o tremor mais intenso dos últimos 25 anos na ilha. Segundo o governo taiwanês, sete pessoas morreram até o momento e mais de 700 ficaram feridas no condado de Hualien, no leste do território, perto do epicentro do terremoto. Alertas de tsunami no Japão e nas Fillipinas foram lançados e depois suspensos.

Três das vítimas morreram em uma trilha de caminhada, esmagadas pelas pedras causadas pelo terremoto. Outra vítima, um motorista de caminhão, morreu em um deslizamento de terra ao se aproximar de um túnel.

A agência não especificou imediatamente as circunstâncias das outras mortes, elevando o número de feridos de cerca de sessenta para 736, sem especificar a gravidade dos ferimentos.