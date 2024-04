Especialistas analisam o que está por trás do embate entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal

"Se Elon Musk se nega a cumprir as ordens judiciais, o STF tem, sim, razão em enquadrá-lo. Mas com isso eu não estou dizendo que as ordens do ministro Alexandre de Moraes sejam justas. Não é isso que eu quero dizer. E seria muito inocente fazer uma avaliação puramente jurídica desse debate. Eles ocupam espaços completamente diferentes no campo ideológico. Seus seguidores fiéis já têm opinião formada, eles não estão abertos a conversar", descreveu o advogado e professor de Direito da Universidade de Brasília, Henrique Costa.

"É difícil dizer quem tem razão, mas Elon Musk, uma vez que ele desafia frontalmente a justiça e leva o debate para um campo que não é o campo do direito, acaba perdendo a razão. Se a situação piorar, se o embate persistir, é possível um bloqueio total da X na região do Brasil, que é uma evolução bastante factível", analise o advogado.

Já o especialista em Direito, Manoel Moraes, professor da Universidade Católica de Pernambuco e titular da Cátedra UNESCO/UNICAP de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, fala da democracia defensiva contra a ameaça fascista para descrever o cenário atual.

"No Brasil nós podemos discordar do Supremo. Não há nenhum problema sobre isso. No Brasil não existe nenhum tipo de ditadura. Ao contrário, tem o exercício da democracia. Agora, desde Karl Popper, que é um grande escritor teórico, e outros intelectuais que estudaram o fascismo, nós sabemos que eles se infiltram dentro da democracia", diz Moraes.

"Os fascistas não acreditam na democracia, mas usam os instrumentos democráticos para ruir a democracia. Então esse fenômeno produziu o que chamamos de uma democracia defensiva. São mecanismos que hoje se desenvolvem no mundo para que a gente se proteja dos fascismos, desses discursos que ameaçam a democracia", acrescenta o especialista.

Para Moraes, nenhum setor da economia é alheio à regulamentação e as mídias sociais precisam respeitar os limites legais. "Porque o nosso direito constitucional criminaliza determinados discursos, manifestações, postagens. O nosso direito constitucional é um direito baseado na proteção da dignidade humana. E a X tem CNPJ, para atuar no Brasil precisa ter escritório aqui e tem que observar as regras do país", afirmou o professor da Unicamp.