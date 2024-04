Oposição é dada como vencedora em eleição legislativa na Coreia do Sul

De acordo com pesquisas publicadas pela televisão sul-coreana no final da votação, todos os partidos da oposição juntos poderiam obter uma "supermaioria" de pelo menos 200 dos 300 assentos na Assembleia Nacional, o suficiente para se opor ao poder de veto do presidente conservador Yoon Suk Yeol, ou mesmo para destitui-lo.

O Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, de Lee Jae-myung, e seus partidos aliados conquistaram cerca de 197 assentos, 41 a mais em relação à configuração atual, mostram as pesquisas.

O Partido do Poder Popular (PPP) do presidente Yoon teria obtido 85 e 99 assentos - hoje o governo tem 114 cadeiras no Parlamento. Um novo partido antissistema, o Rebuild Korea, fundado pelo ex-ministro da Justiça Cho Kuk, teria conseguido entre 12 a 14 assentos.

"Era importante participar, expressar minhas ideias e votar no partido que representará meus valores, porque ele decidirá o futuro do país", disse um eleitor ao correspondente da RFI em Seul, Nicolas Rocca. "Vim pessoalmente escolher quem vai trabalhar para o país e para mim", acrescentou.

A eleição mobilizou os sul-coreanos, explica o aposentado Im Yong-sun. "Para mim, foi a insegurança e o aumento da violência que me ajudaram a fazer a minha escolha. Há muitos problemas na política interna e tensões internacionais", disse. "Vim bloquear o partido do presidente Yoon Suk-yeol. Meu voto é um voto de oposição", diz Kang Min-seol, de 23 anos.

O presidente, que está no cargo há dois anos, esperava que seu partido conquistasse a maioria dos 300 assentos no Parlamento, dominado pela oposição desde o início de seu mandato, há dois anos, mas a batalha estava perdida desde o início, aponta Marie-Orange Rivé, especialista em história coreana contemporânea.