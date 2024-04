Influência russa no Parlamento europeu: Bélgica investiga denúncias de corrupção de eurodeputados

O Ministério Público Federal belga abriu uma investigação sobre suspeitas de corrupção de eurodeputados após a identificação de uma rede de influência financiada por Moscou. O tema será discutido na próxima semana, na cúpula da União Europeia - e a dois meses da realizações de eleições para renovar o Parlamento europeu.

No final de março, a República Tcheca revelou que seus serviços de inteligência identificaram uma rede financiada e orquestrada por Moscou para difundir propaganda a favor da ofensiva russa na Ucrânia, por meio do site Voice of Europe. A Bélgica então indicou que, segundo os seus serviços, os eurodeputados "receberam dinheiro" para transmitir mensagens da Rússia no âmbito europeu.

"As nossas autoridades judiciais confirmaram que esta interferência está sujeita a processo", disse o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, nesta sexta-feira (12). "Os pagamentos em dinheiro não ocorreram na Bélgica, mas as ingerências, sim", explicou, ressaltando que o seu país é sede de diversas instituições europeias.