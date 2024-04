Turistas são salvos após quase 24 horas presos em teleférico na Turquia

O funcionamento do equipamento foi interrompido e os cerca de 170 passageiros, entre eles algumas crianças, que estavam sendo transportados nas demais cabines, ficaram bloqueados aguardando as equipes de socorro.

Na noite de sexta-feira, 128 pessoas que estavam em 16 cabines puderam ser resgatadas. Mas as outras tiveram que esperar para serem socorridas neste sábado. Alguns passageiros que foram retirados das cabines por último chegaram a beijar o chão, tamanha a emoção, quando foram colocados em terra firme.

Dois helicópteros e mais 600 pessoas foram mobilizadas para a operação de salvamento. De acordo com Okay Memis, chefe da agência pública encarregada da gestão de catástrofes no país (Afad), o resgate foi "um sucesso", apesar de ser uma "operação muito perigosa". Segundo ele, "o acidente ocorreu após um mecanismo no topo de uma das colunas [de sustentação] do teleférico se romper".

O ministro turco da Justiça, Yilmaz Tunç, informou que as investigações para encontrar os responsáveis pelo acidente já foram lançadas. Segundo ele, mandados de prisão foram emitidos para a detenção de treze pessoas, entre elas membros da empresa que administrava o teleférico.

(Com informações da AFP)