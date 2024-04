Autor do ataque com faca em Sydney é australiano de 40 anos; pista terrorista é descartada

Entre os mortos, há outras quatro mulheres: as australianas Dawn Singleton, de 25 anos, e Jade Young, de 47 anos, a georgiana Pikria Darchia, de 55 anos, e uma quarta ainda não identificada. O único homem que morreu na agressão é o paquistanês Faraz Ahmed Tahir, de 30 anos, em seu primeiro dia como segurança no Westfield Bondi Junction. Segundo a imprensa local, ele chegou à Austrália por meio de um programa da ONU de acolhimento de refugiados.

O ataque provoca uma forte comoção no país. Dezenas de pessoas realizaram uma vigília diante do centro comercial neste domingo. Os arredores do local foram invadidos por flores, velas e cartazes em homenagem às vítimas.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese saudou a bravura dos frequentadores do Westfield Bondi Junction, que se ajudaram durante o incidente, e da policial Amy Scott, que enfrentou sozinha e matou o agressor. "Ela é certamente uma heroína. Sem dúvidas, salvou vidas", disse o premiê.

O rei Charles III da Inglaterra, chefe de Estado da Austrália, disse em comunicado que estava "horrorizado" com o ataque "sem sentido". O papa Francisco afirmou estar "profundamente triste" com as violências e declarou estar rezando pelos mortos, os feridos e as pessoas que trabalharam no socorro às vítimas.