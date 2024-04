O Brasil na Suíça: artistas negros expõem na ONU, em Genebra

"A Atlântico Vermelho é um projeto que reúne artistas negros, negras e negros do Brasil. Um projeto importante porque ele procura trazer as reflexões atualizadas e contemporâneas sobre o processo da Diáspora Africana. Ao mesmo tempo, ter artistas que são descendentes, afrodescendentes e, além disso, trazer a própria compreensão de luta, de sobrevivência, de certa maneira, de reparação histórica, referente à população afrobrasileira. Estar aqui na ONU é fundamental porque a gente está no Fórum de discussão, que pode fazer com que a exposição não fique restrita a uma exibição somente. Nós vamos discutir no Fórum, vamos propor cláusulas dentro da própria ideia da Constituição Brasileira, em relação à população afrodescendente".

Nos eventos paralelos que acontecem até sexta, especialistas, representantes do governo brasileiro e artistas vão debater a efetivação dos direitos humanos por meio do poder da arte e, no final, vão fazer um documento com sugestões para serem incluídas na Declaração Universal sobre Direitos Humanos de Afrodescendentes.

A exposição está sendo realizada em um dos espaços mais nobres da ONU: no mezanino ao lado da Sala do Conselho de Direitos Humanos e da Aliança das Civilizações.