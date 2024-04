Cannes : documentário brasileiro "A queda do céu" é selecionado para Quinzena dos Realizadores

A Quinzena dos Realizadores celebrará sua 56ª edição com 21 longas-metragens e oito curtas-metragens. A mostra também selecionou filmes da Espanha ("Volveréis", de Jonás Trueba), Argentina ("Algo viejo, algo nuevo, algo prestado", de Hernán Rosselli) e Chile ("Los hiperbóreos", de Cristóbal León e Joaquín Cociña).

Outros destaques são os filmes independentes dos Estados Unidos, que incluem "Christmas Eve in Miller's Point", de Tyler Taormina, com Francesca Scorsese e Sawyer Spielberg, dois integrantes de famílias consagradas de Hollywood. Também foram selecionados o francês "Les pistoles en plastique", de Jean-Christophe Meurisse", e o primeiro filme do diretor palestino Mahdi Fleifel, "To a land unknown".

Mais brasileiros em Cannes

O cinema brasileiro está representado em várias mostras desta 77ª edição do festival de Cannes. Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro com "Motel Destino", ao lado de grandes nomes do cinema mundial como Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yórgos Lánthimos, Kirill Serebrennikov, Miguel Gomes ou Jacques Audiard. Rodado no segundo semestre de 2023 no Ceará, estado natal do cineasta, o longa é uma "história de amor" protagonizada por Fábio Assunção.

O filme brasileiro, "Moa", do diretor cubano Marcel Beltrán, radicado em São Paulo, também estará em Cannes. O longa sobre uma temática ambiental, produzido pela brasileira Paula Gastaud, foi um dos dez projetos selecionados pela Fábrica do Cinema do Instituto Francês, que tem o apoio da RFI.

Já o cineasta Marcelo Caetano irá disputar a Semana da Crítica com "Baby", seu segundo longa-metragem. A mostra paralela, é uma das mais importantes do Festival de Cinema de Cannes.