Corte de NY tem dificuldade para formar júri no processo de Trump

Para além dos números, o clima em frente à Corte de Manhattan no começo do julgamento histórico foi muito mais tranquilo do que o burburinho causado pelo indiciamento neste mesmo processo, que lotou a praça em frente ao tribunal de militantes e jornalistas.

Os poucos apoiadores do ex-presidente presentes no local dizem que não acreditam que ele será preso e que o julgamento não passa de perseguição política. "Isso é como Stalin tentando colocar a oposição, os inimigos políticos na cadeia", opina a corretora de imóveis Donna Ingrassia.

As testemunhas-chave no processo

Por conta da demora na escolha do júri, espera-se que as testemunhas possam ser ouvidas somente a partir da semana que vem. Entre elas estão o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que é uma peça chave neste processo, já que ele diz ter feito o pagamento do suborno. Além disso, Stormy Daniels, a pivô do caso, também deverá comparecer.

As novidades neste sentido são os nomes de Karen McDougal, uma modelo da Playboy que também diz ter tido um caso com o ex-presidente e recebido dinheiro por seu silêncio, além da responsável pela comunicação da campanha de Trump em 2016, Hope Hicks.