Imprensa francesa alerta: "aviso de mau tempo nas bolsas de valores mundiais"

Analistas apontam que os investidores ficaram desapontados com a última série de índices econômicos publicados pela China. As vendas no varejo e a produção industrial desaceleraram significativamente em março na China, em relação ao início do ano, e ficaram abaixo das previsões dos analistas consultados pela Bloomberg. Isto ofuscou a boa notícia do crescimento do PIB chinês, que alcançou 5,3% no primeiro trimestre do ano, acima dos 4,6% previstos inicialmente pelos analistas.

Além disso, as persistentes tensões geopolíticas no Oriente Médio continuam a ser uma das alavancas de incerteza para o mercado de ações, advertem os especialistas.

O jornal Le Monde mostra que Pequim tem controlado cada vez mais as declarações dos economistas chineses. Eles são forçados a divulgar cenários otimistas sobre o país, e devem se omitir de apontar as dificuldades enfrentadas por vários setores da economia. Segundo o Le Monde, esta política faz com que a autocensura continue a crescer entre os analistas do país asiático.