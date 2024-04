A 100 dias dos Jogos Olímpicos, imprensa francesa se preocupa com segurança na cerimônia de abertura

Na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos, os principais jornais franceses trazem nesta quarta-feira (17) suplementos especiais sobre Paris 2024. A 100 dias do início do evento, a expectativa é grande e a preocupação com a cerimônia de abertura mobiliza a imprensa.

"Queremos mostrar que tudo é possível", essa é a manchete do jornal Libération, estampada com uma foto de duas atletas francesas, Sya Dembélé, de 16 anos, do breaking, e Mélina Robert-Michon, de 44 anos, do lançamento de disco.

Já o editorial do Libé se dedica a uma questão-chave dos Jogos: a segurança. Nesta semana o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que, em caso de ameaça terrorista, a aguardada cerimônia de abertura do rio Sena poderá se limitar à praça do Trocadéro, diante da torre Eiffel, ou ao Stade de France, uma "banho de água fria" no entusiasmo do país a 100 dias do evento, diz o texto.