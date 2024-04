Tensão no Oriente Médio deve dominar debates no Conselho Europeu

A tensão no Oriente Médio entre Irã e Israel e a interferência da Rússia no Parlamento Europeu devem dominar os debates do Conselho Europeu extraordinário, que acontece nesta quarta (17) e quinta-feira (18), em Bruxelas, apesar da agenda oficial da reunião destacar questões sobre a economia, competitividade do bloco e as relações com a Turquia.

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

Às vésperas do Conselho Europeu, o Alto Representante para a Política Externa da UE, Josep Borell, afirmou que Bruxelas está pensando em expandir as sanções contra o Irã após o ataque de Teerã em Israel. "Temos que nos afastar da beira do abismo", frisou.