Em Capri, ministro italiano pressiona chanceleres do G7 por consenso sobre sanções contra o Irã

Os chanceleres do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, estão reunidos na ilha de Capri, no sul da Itália. As reuniões dos ministros das Relações Exteriores vão até sexta-feira (19). As principais questões abordadas pelos representantes são os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.

Gina Marques, correspondente da RFI na Itália

Vale lembrar que este ano a Itália tem a presidência rotativa do G7, grupo composto também pelo Reino Unido, Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, além da União Europeia (UE). O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, que preside as reuniões com os chanceleres, pressiona por um cessar-fogo na Faixa de Gaza e pede uma redução da escalada das tensões no Oriente Médio.