França vai julgar membros de seita fundada por ex-cientista que disse ter visitado 22 planetas

Para Margaux Machart, advogada das partes civis do caso, a história de Véronique é emblemática do processo de influência da Grande Mutação. "É a criação de um sentimento de paranoia ao dividir a população em duas raças, testar sua família, seu empregador, etc. Esse sentimento de medo desempenhou um papel muito importante na submissão, porque o guru afirmava que se continuassem em contato com eles, corriam o risco de contrair câncer", afirma.

O julgamento está previsto para durar duas semanas, até 3 de maio. Os cinco membros da seita podem pegar até cinco anos de prisão.