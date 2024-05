Com fortes chuvas, ponte sobre rio é arrastada e desaparece no RS

Uma ponte foi arrastada pela força da água em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Com as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, o nível do rio subiu e arrastou a ponte. Os temporais deixaram dez mortos e mais de mil desabrigados, segundo a Defesa Civil.

O vídeo mostra que a ponte foi levada pela água. Apenas as pontas da estrutura que se mantiveram em pé. O município de Rio Pardo decretou situação de emergência por causa das chuvas.