Recordes de dengue no Peru alertam para 'pior temporada' da doença já registrada nas Américas

A dengue atingiu a capital de 10 milhões de habitantes de forma particularmente dura. "Estamos em uma curva ascendente em Lima por causa da densidade populacional", disse recentemente o ministro peruano da Saúde, César Vasquez, ao jornal El Comercio.

As altas temperaturas causadas pelo fenômeno El Niño entre meados de 2023 e março de 2024 favoreceram a propagação do vírus. "Esse clima é propício para a reprodução do (mosquito) Aedes aegypti", explica a especialista em doenças infecciosas Diamantina Moreno.

O aumento no número de infecções pode ser observado em todos os países da América Latina e do Caribe, mas particularmente no Brasil, Paraguai e Argentina, que respondem por 92% de todos os casos e 87% das mortes, conforme dados da OMS.

No Brasil, o número de casos nas primeiras cinco semanas do ano quintuplicou em comparação com o mesmo período em 2023. Em fevereiro, o país lançou uma campanha de vacinação gratuita contra a dengue, após uma explosão no número de casos.

Na Argentina, 129 mortes por essa doença foram registradas no primeiro trimestre de 2024, em comparação com 13 nos primeiros três meses do ano anterior. Como resultado, o país está sofrendo com uma escassez de repelente preocupante, com os supermercados se esforçando para estocar e os preços na Internet em alta.

