Sociólogo lança livro em Paris sobre relações familiares no contexto da Amazônia brasileira

Leia tambémMensagem de Bolsonaro para militância é "gasolina em fogo", diz sociólogo após revelação de vídeo

Tradução em mais de 10 idiomas

"O que é meu" foi traduzido em mais de dez idiomas e está sendo lançado em diversos países. Bortoluci conta que não esperava tamanha repercussão.

"O livro surgiu de um desejo muito grande da minha parte, de ouvir com atenção as histórias do meu pai. Isso aconteceu num momento de muita delicadeza, porque foi durante a pandemia de COVID-19 e quando meu pai teve um diagnóstico de câncer. Ele acompanhou todo o processo de escrita e faleceu no fim do ano passado, quando o livro já tinha sido publicado no Brasil e ele sabia que seria publicado em vários lugares", recorda o escritor.

"Meu segundo desejo era escrever uma história literária. Não havia nenhuma imaginação sobre esse livro ter uma vida fora do Brasil. Surgiu realmente do encontro desses dois desejos. Então foi uma alegria muito grande quando editoras no exterior passaram a se interessar por essas histórias, que são muito pessoais, da vida de um trabalhador das estradas, mas que tocam em interesses que vão além do privado", finalizou José Henrique Bortoluci.