ONU denuncia uso da violência sexual em conflitos como "tática de guerra, tortura e terrorismo"

"Em 2023, com o surgimento de novos conflitos e a intensificação dos conflitos existentes, as populações civis foram expostas a maiores níveis de violência sexual relacionada às guerras. Essa violência cresceu com o impacto da proliferação de armas e do aumento da militarização", declarou Guterres.

Segundo ele, a violência é cometida por milícias ligadas ou não aos governos, que muitas vezes agem de maneira "totalmente impune".

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, no Sudão, cerca de 4 milhões de mulheres "corriam risco" de sofrer violência sexual.

Em um contexto de guerra, os estupros se tornaram uma estratégia militar explicou Abrar Alaliem, médico em Cartum, a Gaëlle Laleix, correspondente da RFI no país.

"Os relatos de estupro várias regiões do Sudão são frequentes. O uso dos corpos das mulheres está no centro da estratégia para incutir o medo e forçar as pessoas a abandonarem as suas casas, além de intimidar as comunidades."

Na República Democrática do Congo durante anos as mulheres também foram vítimas de violência sexual, principalmente no leste.