Salman Rushdie lança livro sobre atentado sofrido em 2022 e é destaque na imprensa francesa

As revistas francesas destacam, esta semana, a publicação do novo livro de Salman Rushdie. Em 12 de agosto de 2022, o escritor sofreu uma tentativa de assassinato enquanto palestrava em uma conferência nos Estados Unidos. O autor de "Versos Satânicos", que, por conta do livro, foi condenado à morte pelo Irã há mais de 30 anos, lança agora "Faca", um livro em que detalha o ataque sofrido.

A revista Le Nouvel Obs traz uma foto de Rushdie na capa, com a mão no queixo e óculos com uma das lentes escuras, escondendo um dos olhos, atingido durante o ataque. A publicação traz ainda trechos do livro, escrito em primeira pessoa, em que o escritor narra de forma minuciosa as agressões que duraram 27 segundos, e os procedimentos pelos quais teve de passar depois.

"Eu recebi muitos golpes, no pescoço, no peito, no olho, por toda a parte. Senti minhas pernas cedendo e desmoronei", escreve.