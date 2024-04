França: há 80 anos mulheres conquistavam o direito ao voto rumo à igualdade política

Na mesma data, as mulheres neozelandesas já haviam desfrutado desse direito por 47 anos, em comparação com 38 anos para as finlandesas, 26 anos para as britânicas (com mais de 30 anos de idade) e 21 anos para as turcas. Diante do atraso da França, a luta pela igualdade política terá levado mais de um século para ser satisfeita.

Um assunto de homens

Entretanto, já na Revolução Francesa, vozes como as de Condorcet e Olympe de Gouges - ativista política e abolicionista francesa - se levantaram em favor do sufrágio feminino. No entanto, seus apelos não foram atendidos, pois as mulheres foram oficialmente excluídas do direito ao voto pela Assembleia Nacional em 22 de dezembro de 1789 e, posteriormente, pela Constituição de 1791. "Em resposta, Olympe de Gouges escreveu em sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã: "As mulheres têm o direito de estar no palco da guilhotina; elas também devem ter o direito de estar no pódio", na qual ela denunciava a desconsideração dos direitos das mulheres, que haviam sido ignorados nos textos legais.

A introdução do sufrágio universal masculino em 1848 marcou um ponto de virada nessa luta. "A partir do momento em que o direito de voto foi concedido a todos os cidadãos e a todos os franceses, a questão de todas as francesas e de todos os franceses realmente surgiu", explica a historiadora Anne-Sarah Bouglé-Moalic, autora de Vote des Françaises: cent ans de débats,1848-1944 (Voto das mulheres francesas: cem anos de debate, 1848-1944).

Cinco recusas do Senado

Foi somente com a Terceira República, proclamada em 1870, que a aquisição desse direito se tornou um objetivo comum, especialmente sob o impulso de Hubertine Auclert, que solicitou a revisão do Código Civil em favor da educação e da independência econômica das mulheres, bem como do direito ao voto e ao divórcio.