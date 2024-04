Covid eterno? Paciente testa positivo para a doença por quase dois anos

Com base nas análises das amostras coletadas, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o coronavírus desenvolveu resistência ao sotrovimab, um tratamento de anticorpos monoclonais que costuma ser eficaz em casos leves e moderados de Covid. Apesar do medicamento, o vírus teria sofrido mais de 50 mutações, segundo a reportagem publicada na Time.

Vírus mutante não se espalhou

Esta é a infecção mais longa de SARS-CoV-2 já registrada desde o início da epidemia, de acordo com os pesquisadores. O recorde até agora era o de uma contaminação de 20 meses. Os especialistas afirmam que o vírus mutante não chegou a contaminar outras pessoas.

"Este caso mostra a existência do risco de infecções resistentes pelo SARS-CoV-2 em indivíduos imunossuprimidos", escreveram os autores do estudo. "Ele também ilustra a importância da vigilância genômica da progressão do SARS-CoV-2 em indivíduos com esse perfil", reiteraram.