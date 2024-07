Tufão Gaemi faz governo fechar escolas e deslocar milhares em Taiwan

Diante deste quadro, o presidente taiwanês Lai Ching-te fez um apelo para que os moradores "coloquem a segurança em primeiro lugar". Gaemi também levou o governo autônomo da ilha a suspender parte de exercícios militares realizados anualmente para se preparar para uma possível invasão da China, que reivindica sua soberania sobre este território.

"Espero que diante de nossos esforços conjuntos, o impacto possa ser minimizado (...) convoco os cidadãos de todo o país a não saírem durante o tufão a menos que seja necessário, principalmente, não irem a locais perigosos", declarou Lai.

Ondas gigantes no norte do país

No condado de Yilan, no nordeste de Taiwan, ondas gigantes atingiram a costa, enquanto os vendedores do mercado tentavam proteger suas barracas com lonas.

No cais local, repleto de embarcações, o pescador Hsu amarrou seu barco a um abrigo contra fenômenos climáticos como Gaemi.