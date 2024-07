Eleições americanas: veja as opções de canditados a vice-presidente para a chapa de Kamala Harris

Pritzker está familiarizado com uma série de questões que dominam a corrida presidencial de 2024, desde o controle de armas até o direito ao aborto. À frente do executivo estadual, sancionou uma série de iniciativas progressistas, incluindo a proibição de armas de assalto e carregadores de alta capacidade; aumento do salário mínimo, uma medida para consagrar na lei a proteção contra o aborto, e medidas para legalizar a cannabis.

O democrata também investiu na educação infantil, trabalhando pela universalização da pré-escola no estado. E ele assinou a primeira lei do país que acaba com a proibição de livros no estado.

Pete Buttigieg, Secretário de Transportes

Pete Buttigieg Imagem: Reprodução/Instagram

Candidato presidencial de 2020, o secretário de Transportes Pete Buttigieg, causou forte impressão durante as primárias democratas antes de se alinhar à candidatura de Joe Biden. Conhecido pelas suas capacidades retóricas, este veterano da Marinha é frequentemente apresentado como um dos melhores comunicadores da administração Biden, aparecendo regularmente na televisão para responder a perguntas, debater e defender o desempenho de sua região.

Por isso, o ex-prefeito de South Bend, Indiana, administrou uma série de crises públicas durante sua gestão como Secretário de Transportes. Ele ajudou a supervisionar a resposta do governo ao descarrilamento do trem no Leste da Palestina em Ohio, ao colapso da ponte de Baltimore e à crise de horários da Southwest Airlines em 2022.