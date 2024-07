Homem é encontrado vivo após 12 dias sem comida em montanha nos EUA

Os bombeiros contaram que já estavam perdendo as esperanças. No entanto, no último dia de buscas da equipe, o homem foi localizado. Toda operação estava sendo registrada pelas redes sociais da corporação.

''Não sou uma pessoa muito religiosa, mas fiz uma oração por Scott e sua família'', contou o bombeiro Eric Wolterman. Ele relatou ter pensado que a família da vítima receberia notícias muito tristes naquele dia.

A equipe subiu por um riacho e encontrou pegadas na lama. ''Ouvimos um barulho e gritamos perguntando quem era. Então ouvi 'ajuda''', disse Eric.

''Muito obrigada, você pode me dar um abraço'', teria dito Scott ao bombeiro no momento do encontro. Ele estava em um barranco íngreme abaixo da linha de um penhasco, e foi levado para atendimento médico por um helicóptero.

Até a tarde de ontem, ele ainda estava no hospital. Os bombeiros informaram nas redes sociais que ele voltou a comer, mas ainda não consegue andar sozinho.