Biden diz que decidiu "passar a tocha para a nova geração" em discurso após desistir da reeleição

Mais de cinco mil manifestantes tomaram Washington DC na tarde de ontem para protestar contra a presença do prêmier israelense.

A imagem de Joe Biden ficou bastante prejudicada desde que o conflito em Gaza teve início, devido ao grande apoio dos Estados Unidos a Israel. Com isso, Kamala Harris vem tentando demonstrar que sua postura com relação ao conflito tem um tom mais empático. Em um discurso feito em Selma, no Alabama, ela pediu pelo "cessar-fogo imediato" e chegou a criticar Israel por criar uma "catástrofe humanitária" em Gaza.

Ao dar preferência a um evento junto a referentes da comunidade afro-americana, Harris tenta fortalecer os laços com esses futuros eleitores. Até o momento, sua estratégia parece mais focada em conquistar o eleitor mais jovem e progressista que, diante da guerra, se viu desmotivado a ir às urnas votar em Joe Biden, ainda que desaprove fortemente Donald Trump.

Possíveis candidatos a vice

Kamala Harris está tentando se posicionar como a candidata das minorias, abraçando os direitos reprodutivos como uma de suas bandeiras de campanha. No entanto, uma plataforma progressista, aliada ao fato de ela ser mulher e não ser branca, poderia ter impacto em um eleitorado mais conservador. Por isso, espera-se que seu vice seja selecionado entre figuras do partido que possam equilibrar essa balança, em outras palavras, um homem branco e com influência nos estados-chave.

Por esse motivo, no topo da lista de possíveis escolhidos está o duas vezes eleito governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, que é um democrata moderado que ganhou notoriedade nacional por agir rápido diante do desabamento de um importante viaduto, usado como trajeto diário por vários moradores da Filadélfia. Em duas semanas, Shapiro organizou uma substituição temporária da ponte. Ele também negociou com sucesso dois orçamentos estaduais, aumentando significativamente o financiamento para a educação pública.