Na Venezuela, líder da oposição comenta ameaça de Maduro de "banho de sangue" caso não seja reeleito

Nos últimos dias Maduro subiu o tom em suas declarações e gerou polêmicas sobretudo com o Brasil. Na quarta-feira (23) o Tribunal Supremo Eleitoral brasileiro, em reação à recente crítica de Maduro, anunciou que não enviará observadores para acompanhar as eleições deste domingo (28). Durante um comício no interior do país, o venezuelano afirmou erroneamente que "no Brasil, nem um único boletim de urna é auditado", o que foi prontamente desmentido pelo TSE.

Além disso, Maduro aumentou a distância com o outrora amigo Luiz Inácio Lula da Silva, a quem sugeriu "tomar chá de camomila" após o brasileiro dizer que ficou assustado com o "banho de sangue" sugerido pelo venezuelano caso este perca as eleições.

Já o ex-presidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) anunciou através das redes sociais que o governo de Nicolás Maduro retirou o convite feito pelo Conselho Nacional Eleitoral para acompanhar as eleições presidenciais. A justificativa foi que as recentes declarações dadas pelo argentino a um meio de comunicação "geravam dúvidas sobre a minha imparcialidade. (Eles) entenderam que a coincidência com o manifestado pelo presidente do Brasil gerava uma forma de desestabilização do processo eleitoral".

O nome de Fernández se une à lista dos observadores da União Europeia, que foram desconvidados em maio deste ano pelo presidente do CNE, Elvis Amoroso, após o bloco europeu ter decidido manter as sanções a alguns membros do chavismo.

Já Edmundo González, o ex-diplomata de 74 anos, junto com a líder Maria Corina Machado, que foi proibida de concorrer, convocou seus partidários a uma "atividade massiva" em Caracas. Ao longo da campanha, González e Machado percorreram quase toda a Venezuela. Nos lugares que passaram foram ovacionados por milhares de partidários que manifestavam interesse na troca de governo no país que há 25 anos é governado pelo chavismo.