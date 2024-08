Guerra na Faixa de Gaza entra no 11° mês com Hamas impondo desafio a Israel

Desde o início do conflito, todas as tentativas de mediação para obter um cessar-fogo falharam.

Israel acusa Sinwar, de 61 anos, até agora chefe do Hamas na Faixa de Gaza, de ser um dos mentores do ataque mortal executado em 7 de outubro pelo Hamas no sul de Israel, uma agressão sem precedentes que desencadeou a guerra.

O conflito, que deixou dezenas de milhares de mortos no estreito e sitiado território palestino, também reacendeu as tensões no Oriente Médio, entre o Irã e seus aliados - incluindo o Hezbollah libanês - de um lado, e Israel, do outro.

O temor de uma conflagração regional se intensificou após o assassinato de Ismail Haniyeh, atribuído a Israel, e de Fuad Shukr, o comandante militar do Hezbollah, morto em 30 de julho em um bombardeio israelense perto de Beirute. Fuad Shukr foi acusado por Israel de ter ordenado um ataque que matou 12 crianças e adolescentes em 27 de julho nas Colinas do Golã, área síria ocupada e anexada por Israel desde 1967.

O Hezbollah e o Irã são "obrigados a adotar represálias", declarou Hasan Nasrallah, chefe do movimento armado libanês, na terça-feira. O Hezbollah atuará sozinho ou no âmbito de uma "resposta coordenada" do Irã e seus aliados na região, "sem importar as consequências".

Nesta quarta-feira, a Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) reúne-se em Jeddah, na Arábia Saudita, a pedido da "Palestina e do Irã", para chegar a "uma posição islâmica unificada" na região, segundo um representante da entidade.