Serra antiga da rodovia dos Tamoios segue interditada; passagem é feita com operação comboio

O comboio mais recente saiu no sentido de São José dos Campos por volta das 6h20. Há previsão de um comboio seguindo no sentido litoral às 7h. As atualizações podem ser acompanhadas no perfil do X (antigo Twitter) e no site da concessionária.

Os temporais que atingiram o Estado de São Paulo entre a noite de sexta, 4, e este sábado, 5, provocaram estragos em diferentes cidades do território paulista. A Defesa Civil informou que o nível de chuvas na Serra do Mar chegou a 407mm nas últimas 24 horas.

Em Ubatuba, com uma precipitação de 177mm, os temporais causaram transbordamento de rios, quedas de árvores e deixou famílias desabrigadas.

A rodovia Rio-Santos, que também havia sido interditada, liberou o tráfego de veículos de forma total por volta das 18h30 de sábado.