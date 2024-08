Barcos chineses e filipinos colidem em novo conflito no Mar da China Meridional

As tensões entre Pequim e Manila aumentaram nos últimos meses e foram marcadas por uma série de confrontos no Mar do Sul da China.

O novo incidente ocorreu perto do Atol de Sabina, localizado 140 quilômetros a oeste da ilha filipina de Palawan.

Segundo Manila, esta é a primeira ação hostil de Pequim nesta área, onde ambos os lados têm estacionados navios da guarda costeira há vários meses e onde as Filipinas temem que a China esteja prestes a construir uma ilha artificial.

O contra-almirante Jay Tarriela, porta-voz da Guarda Costeira filipina, disse que o navio chinês abriu um buraco no casco do navio filipino, o BRP Bagacay, durante a primeira colisão.

Depois, uma nova colisão amassou o navio e danificou os seus guarda-corpos, acrescentou, relatando também danos no casco - um buraco de mais de um metro - e no tubo de escape de outro navio filipino, o BRP Engano.

Manobra "perigosa"

Do lado chinês, Gan Yu culpou Manila, denunciando uma manobra "não profissional e perigosa". "Os navios da Guarda Costeira filipina entraram ilegalmente nas águas perto do recife Xianbin, nas ilhas Nansha, sem permissão do governo chinês", disse ele, usando os nomes chineses do atol Sabina e Ilhas Spratly. "A Guarda Costeira chinesa tomou medidas de controle contra os navios filipinos conforme a lei", acrescentou.