Dia mundial da ajuda humanitária: ONU condena recorde de mortes devido à guerra na Faixa de Gaza

Mais das metade das mortes de trabalhadores humanitários registradas em 2023 (163) foram de agentes assassinados na Faixa de Gaza, nos três primeiros meses da guerra entre Israel e o grupo Hamas, principalmente em bombardeios.

O Sudão do Sul, atingido pela violência civil e intercomunitária, e o Sudão, palco de uma guerra entre dois generais rivais desde abril de 2023, são os dois outros países onde mais morrem trabalhadores humanitários, com 34 e 25 mortes no ano passado, respectivamente. Na lista das piores nações, ainda estão Israel e Síria (sete mortes cada um), Etiópia e Ucrânia (6 mortos cada um), Somália (cinco), República Democrática do Congo e Mianmar (quatro mortes cada um).

Situação pode se agravar em 2024

A ONU ressalta que as 280 mortes de 2023 representam uma situação "escandalosa", "2024 pode ser ainda mais mortal". Segundo o balanço da Aid Worker Security Database, até 9 de agosto deste ano, 176 trabalhadores humanitários foram mortos no mundo, e 121 deles em territórios palestinos - a maioria deles empregados da agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (Unrwa).

Um dos episódios mais chocantes deste ano foi a morte de colaboradores da ONG americana World Central Kitchen (WCK), que participava de operações de distribuição alimentos na Faixa de Gaza. O grupo morreu em um bombardeio israelense no enclave palestino, uma tragédia considerada como "um erro grave" por Israel.